В России построят новые заводы по производству компонентов для электрокаров

Строить заводы будут частные инвесторы.

Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что к 2024 год в России начнут строиться новые заводы по производству компонентов для электрокаров и водородомобилей. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, появятся завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек.

К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства. Александр Морозов, замминистра промышленности и торговли

По словам Морозова, в России построению новых заводов будет способствовать концепция развития электротранспорта до 2023 года, которая была ранее утверждена.

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