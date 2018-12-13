Минобороны: парадную военную форму нельзя будет украшать негосударственными орденами

Чиновники решили избавить военных от "лишней мишуры": они перестанут носить частные и общественные награды на военной форме.

В России изменятся правила ношения военной формы. Об этом заявили представители Минобороны страны. Согласно новым требованиям, с парадной формы будут убраны все гражданские регалии. Места оставлены только для десяти орденов и, медалей и геральдических знаков почета.

Чиновники отмечают, что таким образом рассчитывают избавиться от "иконостасов" на груди военных. Многие зачастую носят на форме не только государственные, но и даже общественные или медали от частных компаний.

Эксперты считают, что благодаря нововведению, военная форма получит строгий вид, а яркие элементы наряда не будут отвлекать внимание от по-настоящему почетных государственных орденов, полученных за служение стране.

Поправки в закон будут подготовлены в мае. Чиновники добавили, что запрет распространяется не только на торжественные мероприятия и церемонии. Надеть общественные и частные награды на парадную форму нельзя будет даже в гостях.

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Фото и видео: Piter.tv