В России хотят запретить старые автомобили

Точные критерии "старого" авто не пока не озвучены.

В Государственной Думе предложили запретить эксплуатировать в России старые автомобили. Инициативу уже начали рассматривать в Министерстве транспорта и торговли, сообщил журнал "Car.ru".

Предполагается, что таким образом в стране удастся улучшить экологическую обстановку. Отмечается, что пока в правительстве планируют разработать рекомендации, а не закон, но даже это не может не взволновать россиян, которые зачастую отдают предпочтение поддержанным машинам.

Как пишет СМИ, инициатива коснется не частного, а коммерческого транспорта, но подобное нововведение наверняка со временем перекинется и на машины личного пользования.

Сечас по данным ГИБДД в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, пятая часть — старше 10 лет.

Ранее: Названы самые надежные автомобили.

Видео: YouTube / Restoration And Reuse