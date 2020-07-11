  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:35
84
Rybka123
Код вставки плеера

В России хотят запретить старые автомобили

0 0

Точные критерии "старого" авто не пока не озвучены.

В Государственной Думе предложили запретить эксплуатировать в России старые автомобили. Инициативу уже начали рассматривать в Министерстве транспорта и торговли, сообщил журнал "Car.ru". 

Предполагается, что таким образом в стране удастся улучшить экологическую обстановку. Отмечается, что пока в правительстве планируют разработать рекомендации, а не закон, но даже это не может не взволновать россиян, которые зачастую отдают предпочтение поддержанным машинам.

Как пишет СМИ, инициатива коснется не частного, а коммерческого транспорта, но подобное нововведение наверняка со временем перекинется и на машины личного пользования. 

Сечас по данным ГИБДД в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, пятая часть — старше 10 лет.

Ранее: Названы самые надежные автомобили

Видео: YouTube / Restoration And Reuse

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии