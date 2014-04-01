В России более 23,5 тыс. населенных пунктов находятся в зоне риска природных пожаров

В ГУ МЧС рассказали о зонах риска.

В России более 23,5 тысяч населенных пунктов находятся в зоне риска ланшафтных и природных пожаров. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках пресс-конференции в центре ТАСС поделился заместитель руководителя ГУ МЧС Виктор Яцуценко. Из указанного количества, примерно 1,5 тысячи объектов из зоны риска приходятся на детские оздоровительные лагеря. Еще порядка пяти тысяч - на садоводческие товарищества, а 2,5 тысячи - на экономическую, транспортную инфраструктуру и критически значимые объекты страны.

На контроле у нас находится свыше 23,5 тыс. населенных пунктов - это зона риска, которые приближены или подвергаются воздействию ландшафтных пожаров, природных пожаров, и находятся непосредственно в лесах. Виктор Яцуценко, замглавы МЧС РФ

В ГУ МЧС пояснили, что по всем указанным российским населенным пунктам проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности. Речь идет о подготовке населенного пункта, формировании в них добровольческих пожарных отрядов или дружин, информирование населения об угрозах.

В заброшенном доме на Московском шоссе горел мусор.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

