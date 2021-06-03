В России анонсировали создание "белого интернета" для школьников

Министр просвещения заявил, что контент в таком интернете будет соответствовать ценностям, о которых говорит власть.

В России идет работа по созданию "белого интернета" для школьников, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что власти не идут по поти запрета.

Для подростков создадут цифровую образовательную среду. В ней школьники смогут найти фильмы, онлайн посетить музеи и театры. Также в "белой" части интернета разместят фильмы, книги и художественную литературу, добавил Кравцов.

Глава ведомства заявил, что в "белом интернете" будут социальные сети и мессенджеры. Он подчеркнул, что школьникам дадут возможность пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать ценностям, транслируемым властями. Кравцов также добавил, что современные технологии должны дополнять образование, а не заменять его.

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