В "Росфото" выставили работы Вильяма Каррика: он открыл в Петербурге первое в России фотоателье

Каррик создал галерею образов простого народа и показал непарадную действительность Петербурга XIX века.
Здесь мы видим другую жизнь, это уличная бытовая жизнь, Конечно, он снимает в студии, но он снимает действительно реальные типажи. Эта серия насчитывает больше сотни изображений, которые знакомят нас с обычной жизнью того времени. Мы видим извозчиков за чаем, продавщицу молока, крестьянина за трапезой.
Анна Максимова, директор выставочных и издательских программ "Росфото"
Сама выставка "Многоликая Россия" представляет сборник оригинальных фотографий Российской империи. На ней представлены более 200 фотографий, отражающих жизнь страны от Петербурга и Москвы до сибирских окраин.
Здесь представлено очень много разных аспектов жизни Российской империи. С одной стороны, можно увидеть эту самую многоликость империи, с другой – старые фотоотпечатки, которые все реже и реже экспонируются в выставочных пространствах.
Анна Максимова
Познакомиться с лучшими фотографиями коллекции можно до 23 февраля.
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Фото и видео: Piter.TV
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