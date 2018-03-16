В "Росфото" выставили работы Вильяма Каррика: он открыл в Петербурге первое в России фотоателье

Проект "Многоликая Россия" уж был представлен за рубежом, однако на родине фотографии будут показаны впервые.

Каррик создал галерею образов простого народа и показал непарадную действительность Петербурга XIX века.

Здесь мы видим другую жизнь, это уличная бытовая жизнь, Конечно, он снимает в студии, но он снимает действительно реальные типажи. Эта серия насчитывает больше сотни изображений, которые знакомят нас с обычной жизнью того времени. Мы видим извозчиков за чаем, продавщицу молока, крестьянина за трапезой. Анна Максимова, директор выставочных и издательских программ "Росфото"

Сама выставка "Многоликая Россия" представляет сборник оригинальных фотографий Российской империи. На ней представлены более 200 фотографий, отражающих жизнь страны от Петербурга и Москвы до сибирских окраин.

Здесь представлено очень много разных аспектов жизни Российской империи. С одной стороны, можно увидеть эту самую многоликость империи, с другой – старые фотоотпечатки, которые все реже и реже экспонируются в выставочных пространствах. Анна Максимова

Познакомиться с лучшими фотографиями коллекции можно до 23 февраля.



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Фото и видео: Piter.TV