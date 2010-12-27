В Ропше таксисту с простреленной головой удалось сбежать от вооруженных пассажиров

Пассажиры выстрелили в голову таксисту-мигранту, но тот умудрился сбежать.

В деревне Ропша Ломоносовского района пассажиры выстрелили в таксиста-мигранта. Водителю удалось сбежать с места происшествия со сквозным ранением черепа.

Инцидент произошел днем 25 октября около половины десятого вечера. На территории садоводства “Пятиречье” двое неизвестных напали на гражданина Узбекистана, который привез их на место. Как стало известно, заказ 26-летний мигрант получил от диспетчера. Он забрал пассажиров от Второй Комсомольской улицы и отвез в поселок Ропша.

После того, как машина доехала до места назначения, водитель услышал хлопок и почувствовал сильную боль в затылке. Тогда пострадавший выскочил из автомобиля и бросился в сторону ближайшего садоводства. Там он увидел охранника, который вызвал “скорую помощь”.

Врачи выяснили, что пуля прошла через затылок мужчины и вышла через левый висок. В настоящее время пострадавший госпитализирован в 26 городскую больницу. Мигранту провели экстренную операцию.

Автомобиль со следами крови обнаружили в кювете. В салоне нашли две резиновые пули и четыре отстрелянные гильзы. В настоящее время оперативники занимаются расследованием обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность одного из пассажиров. Его местоположение устанавливается.