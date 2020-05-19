В Риге пожарная машина, спешащая на вызов, из-за ДТП влетела в жилой дом

В пожарную машину врезался грузовик.

В Риге спешащая на вызов пожарная машина попала в ДТП и врезалась в жилой дом.

Телеграм-канал HUE сообщает, что в Риге машина пожарных попала в серьезное ДТП. Пожарная машина спешила на вызов из-за возгорания холодильника в жилой квартире. По пути следования к адресу в пожарную машину врезался грузовик. Машину отбросило с дороги на жилой дом.

Чтобы вытащить пожарную машину снова на дорогу пришлось слить всю воду, снять оборудование и применить эвакуатор. Но и тут злоключения не закончились. На месте ЧП работал микроавтобус, который принимал участие в ликвидации последствий ДТП. В него врезался городской маршрутный автобус.

О пострадавших не сообщается.

Видео: HUE