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В Риге пожарная машина, спешащая на вызов, из-за ДТП влетела в жилой дом

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В пожарную машину врезался грузовик.

В Риге спешащая на вызов пожарная машина попала в ДТП и врезалась в жилой дом.

Телеграм-канал HUE сообщает, что в Риге машина пожарных попала в серьезное ДТП. Пожарная машина спешила на вызов из-за возгорания холодильника в жилой квартире. По пути следования к адресу в пожарную машину врезался грузовик. Машину отбросило с дороги на жилой дом. 

Чтобы вытащить пожарную машину снова на дорогу пришлось слить всю воду, снять оборудование и применить эвакуатор. Но и тут злоключения не закончились. На месте ЧП работал микроавтобус, который принимал участие в ликвидации последствий ДТП. В него врезался городской маршрутный автобус.

О пострадавших не сообщается.

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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