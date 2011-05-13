Пожарная машина опрокинулась и залила дорогу пеной на Пулковском шоссе

В дорожном инциденте пострадал спасатель, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В четверг днем, 14 июля, пожарная машина перевернулась на бок на Пулковском шоссе. Из автомобиля вылилась вода и пена, которая не предоставляет опасности экологии, сообщили в комитете по вопросам правопорядка и безопасности.

В дорожном инциденте пострадал спасатель, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия пожарный получил необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе добавили, что инцидент не сказался на времени прибытия пожарных расчетов на место вызова.

Ранее мы писали, что машина дорожной службы загорелась на шоссе Революции. Обошлось без пострадавших.

Видео: Вконтакте / Комитет по вопросам правопорядка и безопасности.