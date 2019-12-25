Машина дорожной службы загорелась на шоссе Революции

Обошлось без пострадавших.

В среду вечером, 13 июля, в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль дорожной службы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

На шоссе Революции у дома №58 машина загорелась в 19:45. В грузовом автомобиле "МАЗ" горел прицеп на площади 5 квадратных метров. 9 спасателей и 2 пожарные машины потушили огонь в 20:01. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погиб один человек.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Танюшка Трифонова