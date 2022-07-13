Пожарные нашли в пострадавшей квартире тело погибшего мужчины.

При пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погиб один человек. Соответствующее заявление сделали представители региональной экстренной службы. По данным ГУ МЧС, жертва найдена спасателями во время ликвидации воспламенения на 14-ом этаже жилого здания. Прибывшие на место инцидента подразделения установили, что огонь начал распространяться из квартиры, находящейся на девятом этаже. Далее пламя перекинулось на балкон десятого этажа.

Площадь пожара составила 50 кв. м. Огнеборцы из дома с помощью масок дыхательного аппарата спасли семь человек. При тушении пожара в горящей квартире обнаружен погибший мужчина. пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением в подъезде. Для работ была задействованы высотная специальная техника. На месте происшествия находились 18 человек личного состава, а т акже семь единиц пожарно-спасательной техники.

В Ленобласти 13 июля ожидается до +27 градусов.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Свердловской области