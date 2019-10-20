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В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

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Протоиерей Дмитрий Смирнов обвинил мужчин к чрезмерному пристрастию к футболу.

Поводом подобного заявления послужило обращение россиянки, которая пожаловалась на мужа, который после многолетнего пьянства решил покончить с собой. Смирнов долго размышлял, как можно настолько испоганить свою жизнь, когда уже при жизни душа в аду. После этого он спокойно начал говорить о футболе. 

"Всю жизнь - "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что - жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", — сказал он.

В завершении спича он призвал мужчин больше читать и молится. 

Недавно мы писали, что в Петербурге храм признали незаконной постройкой и решили его снести.

Фото: pixabay.com

Видео: YouTube / Ми́ссия-ОД

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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