В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

Протоиерей Дмитрий Смирнов обвинил мужчин к чрезмерному пристрастию к футболу.

Поводом подобного заявления послужило обращение россиянки, которая пожаловалась на мужа, который после многолетнего пьянства решил покончить с собой. Смирнов долго размышлял, как можно настолько испоганить свою жизнь, когда уже при жизни душа в аду. После этого он спокойно начал говорить о футболе.

"Всю жизнь - "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что - жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", — сказал он.

В завершении спича он призвал мужчин больше читать и молится.

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Фото: pixabay.com

Видео: YouTube / Ми́ссия-ОД