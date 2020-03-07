В России реформируют миграционные режимы и институт гражданства

План рассчитан на 2019-2025 годы.

Президент России утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики. Он опубликован на сайте Кремля.

Администрация должна организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства на основе предложений рабочей группы. Доклад нужно подготовить до 1 марта 2021 года.

Также администрация совместно с правительством РФ, МВД России, МИД, ФСБ, Минюстом России должны скорректировать план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Доложить о плане необходимо до 1 июня 2020 года.

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Видео: YouTube / United Nations, NBC News