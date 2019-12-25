В Пушкинском районе появился судебный участок с комнатой отдыха

Обновлённое помещение мирового судьи на Магазейной улице оснастили залом заседаний, архивом и серверной. В здании также оборудовали комнату отдыха для сотрудников, чтобы они могли перевести дух в перерывах между заседаниями.

В Пушкинском районе Петербурга на Магазейной улице после капитального ремонта открылся обновлённый судебный участок № 147 мирового судьи. Помещение площадью почти 200 квадратных метров на первом этаже многоквартирного дома оборудовали залом судебных заседаний, совещательной комнатой, канцелярией, архивом, серверной и зоной отдыха, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Председатель Пушкинского районного суда Татьяна Полинова отметила, что нагрузка на судей сейчас очень высокая — они приходят на работу рано и проводят много времени на месте. По её словам, наличие отдельной комнаты для отдыха позволяет сотрудникам передохнуть 5–10 минут, не покидая здания, и спокойно перекусить вне рабочего места. Она добавила, что компьютерные системы на участке полностью организованы, и теперь остаётся только работать, чтобы граждане тоже оставались довольны.

Мировые судьи рассматривают более 80 процентов всех судебных дел в стране. В Петербурге ежегодно они выносят свыше миллиона решений, а нагрузка на каждый участок достигает 450 дел в месяц. Губернатор Александр Беглов ранее отмечал, что мировая юстиция стала фундаментом правовой системы города, значительно упростив доступ граждан к правосудию.

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Фото: Magnific