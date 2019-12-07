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В Пушкинском районе загорелась крыша производственного здания

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Местные жители написали в соцсетях о том, что слышали хлопок.

В Пушкинском районе Петербурга загорелась крыша производственного здания. Пожару был присвоен ранг №1-бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на улице Саперной, 67 Г. Сообщение о пожаре поступило в 18:54. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. 

В 20:30 ранг пожара снизили, пресс-служба сообщила о локализации пламени. 

О пострадавших не сообщалось. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции.

Видео: vk.com/pushkin_story 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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