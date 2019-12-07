В Пушкинском районе загорелась крыша производственного здания

В Пушкинском районе Петербурга загорелась крыша производственного здания. Пожару был присвоен ранг №1-бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Инцидент произошел на улице Саперной, 67 Г. Сообщение о пожаре поступило в 18:54. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
В 20:30 ранг пожара снизили, пресс-служба сообщила о локализации пламени.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции.
Видео: vk.com/pushkin_story
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