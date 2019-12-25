В Пушкине в результате ДТП перевернулся автомобиль

Никто не пострадал.

Вечером в Пушкине произошло серьезное ДТП. В результате него одно авто завалилось набок, а у другого серьезно пострадала передняя часть. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 19 часов на пересечении Магазейной и Оранжерейной улиц. По словам свидетеля, было задымление в машинах. На место прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Судя по фотографиям с места происшествия, за рулем автомобилей находились молодые люди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газель" сбила пенсионерку.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"