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В Пушкине в результате ДТП перевернулся автомобиль
Сегодня, 20:37
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nadezhda_sib

В Пушкине в результате ДТП перевернулся автомобиль

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Никто не пострадал.

Вечером в Пушкине произошло серьезное ДТП. В результате него одно авто завалилось набок, а у другого серьезно пострадала передняя часть. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 19 часов на пересечении Магазейной и Оранжерейной улиц. По словам свидетеля, было задымление в машинах. На место прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Судя по фотографиям с места происшествия, за рулем автомобилей находились молодые люди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газель" сбила пенсионерку. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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