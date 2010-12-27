В Пушкине пройдет "Яблочный полдень" с рыцарским турниром

Сегодня, 7 сентября, в музее-заповеднике "Царское село" в седьмой раз пройдет семейный праздник "Яблочный полдень". Специально для мероприятия будет открыт комплекс "Верхние теплицы" в Александровском парке.

Темой праздника в этом году выбрана "Рыцари и принцессы". В программе – рыцарский турнир и урок средневековых танцев. Также гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, сказки об эльфах и лекции об исторических оранжерейных садах.

Для самых маленьких посетителей праздника организовано шоу мыльных пузырей, фотозона и мастерская открыток-яблочек.

Кроме того, запланированы выступления джазовых музыкантов и театральных групп. Мызкальная программа сначала пройдет для детей, а затем – для взрослых.

"Яблочный полдень" будет продолжаться в "Царском Селе" с 12:00 до 18:00.

Ранее на Piter.TV: Loketski создал на Парнасе комикс "Культурный человек".

Фото: vk.com/apple_midday