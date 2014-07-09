В Пушкине грабитель пробил пол в квартиру медсестры и вынес вещи на полмиллиона

Добычей злоумышленника стали две шубы и золотые украшения.

В среду, 13 октября, в полицию обратилась 43-летняя медсестра частной клиники и рассказала об ограблении своей двухкомнатной квартиры на Ленинградской улице в Пушкине. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, грабитель пробил пол в ее квартиру через подвальное помещение. Добычей злоумышленника стали две шубы и золотые украшения общей стоимостью более 500 тысяч рублей.

Квартира не оборудована сигнализацией. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

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