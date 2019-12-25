Самолет поднялся в воздух с опозданием на 18 минут.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Пулково задержали рейс из-за чихнувшего пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Известно, что соответствующий самолет направлялся в Тамбов. По словам очевидцев, перед вылетом один из пассажиров имел неосторожность чихнуть.

После этого на борт незамедлительно поднялись медики и полицейские. Человеку измерили температуру. Оказалось, что пассажир здоров, и самолет в итоге вылетел. Правда, с опозданием на 18 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами.

Фото:pixabay