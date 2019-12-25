В Пулково у прилетевшей из Милана девушки таможенники забрали украшения Cartier на 7,5 млн рублей

Таможенники забрали у девушки браслет, серьги и кольцо Cartier.

Стало известно, что у россиянки, которая вернулась из Италии, таможенники забрали украшения стоимостью более 7 млн рублей. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники забрали у девушки браслет, серьги и кольцо Cartier. На всех изделиях присутствовала надпись бренда. По предварительным данным, стоимость ювелирных изделий более 100 тыс. евро.

Драгоценности направили на экспертизу.

Напомним, что при пересечении границы с России самолетом необходимо декларировать товары, стоимость которых превышает 10 тыс. долларов. Если этого не сделать, то товар могут конфисковать и оштрафовать перевозчика на сумму от 50 до 200 процентов от его стоимости.

Ранее в Морской порт Петербурга привезли почти 50 тонн мандаринов с личинками. Эксперты ФГБУ "Ленинградская МВЛ" подтвердили, что опасные насекомые расплодились во фруктах.

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