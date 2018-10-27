В "Пулково" пассажиров нарядили в образы великих людей, связанных с Петербургом

Проект является общественной инициативой и организуется в городах по всей стране

Сегодня в аэропорту "Пулково" проходит акция "Великие имена России". Все желающие могут сфотографироваться нарядиться и сфотографироваться в образах российских деятелей культуры, искусств и других общественно значимых сфер. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал ролик с места событий.

Напомним, что проект является общественной инициативой и организуется в городах по всей стране. В Петербурге он реализуется как раз в тот период, когда местным жителям предлагают выбрать новое название для "Пулково". Крупнейшие аэропорты получат дополнительное наименование в честь выдающихся соотечественников.

Ранее на Piter.TV: В Пулково прибыл крупнейший в мире пассажирский самолет

Видео: Piter.TV