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В "Пулково" пассажиров на рейс в Финляндию регистрирует Санта

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Сказочного персонажа привезли в аэропорт Петербурга.

6 декабря, по приглашению финской авиакомпании, аэропорт Санкт-Петербурга посетил всеми любимый сказочный персонаж – Санта-Клаус.

Веселый Санта решил привнести новогоднего настроения в Северную столицу и занял место работника стойки регистрации на рейс компании Fimmair, которая является его официальным перевозчиком с 1983 года. Всеми любимый дедушка распечатывает билеты для пассажиров и принимает их багаж.

Напомним, каждый год в декабре самый известный фин планеты отправляется в рождественское турне, чтобы лично поздравить с праздником жителей разных стран. 

Видео: Piter.tv

 

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Теги: новости спб , новый год , пулково , санта клаус
Категории: Картина дня Новости СПб

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