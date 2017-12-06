В "Пулково" пассажиров на рейс в Финляндию регистрирует Санта

Сказочного персонажа привезли в аэропорт Петербурга.

6 декабря, по приглашению финской авиакомпании, аэропорт Санкт-Петербурга посетил всеми любимый сказочный персонаж – Санта-Клаус.

Веселый Санта решил привнести новогоднего настроения в Северную столицу и занял место работника стойки регистрации на рейс компании Fimmair, которая является его официальным перевозчиком с 1983 года. Всеми любимый дедушка распечатывает билеты для пассажиров и принимает их багаж.

Напомним, каждый год в декабре самый известный фин планеты отправляется в рождественское турне, чтобы лично поздравить с праздником жителей разных стран.

Видео: Piter.tv