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В Псковской области пропала трехлетняя девочка

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Ребенок пропал 23 мая.

В Псковской области начали розыск трехлетней девочки, об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сообщили в Следственном Комитет РФ. 

По предварительным данным, девочка пропала вечером в субботу в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. К ее поискам подключили следователей, полицейских, сотрудников МЧС и военнослужащих и волонтеров. 

Ранее в Пензе мертвой нашли 14-летнюю школьницу, которая не вернулась после прогулки. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. 

Фото: из социальных сетей

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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