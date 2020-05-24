В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Ребенок пропал 23 мая.

В Псковской области начали розыск трехлетней девочки, об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сообщили в Следственном Комитет РФ.

По предварительным данным, девочка пропала вечером в субботу в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. К ее поискам подключили следователей, полицейских, сотрудников МЧС и военнослужащих и волонтеров.

Ранее в Пензе мертвой нашли 14-летнюю школьницу, которая не вернулась после прогулки. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.



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