В Ленобласти предприниматель выпустил в озеро 20 тысяч щук

Всю посадочную продукцию предприниматель выращивал своими силами.

В водоем Веснино, находящийся в Приозерском районе, выпустили порядка двадцати тысяч личинок щуки. Об этом информирует сетевое издание "Онлайн47".

"Операцию" произвел предприниматель Александр Беспалов, который на собственные средства уже нескольких лет "зарыбляет" этот водоем. На это у него заключен договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства РФ по рыболовству.

В нынешнем, 2018 году, всю посадочную продукию предприниматель выращивал своими силами.