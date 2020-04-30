В Приозерске мужчина час пролежал на земле в ожидании скорой помощи

Он был в неадекватном состоянии.

В пятницу, 30 апреля сотрудники скорой помощи в Приозерске не могли оказать помощь мужчине в течение часа. Об этом стало известно Piter.TV.

Пациент пребывал в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Очевидцы неадекватного поведения вызвали скорую помощь, но до приезда полиции неизвестный так и пролежал на земле.

Кроме того, между медиками и сотрудники правоохранительных органов произошел комфликт: они обсуждали, кто именно заберет еле стоящего на ногах пешехода в течение часа.

В результате медицинская помощь не была оказана. Мужчину увезти на патрульной машине.

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Видео: Piter.TV