В Приморском районе построят многофункциональный спорткомплекс для инвалидов

Работы стоимостью более 1,7 млрд руб профинансирует бюджет Петербурга

В Приморском районе будет построен многофункциональный спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями. Соответствующая закупка Санкт-Петербургского ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Стоимость закупки, в рамках которой предполагается завершить строительство комплекса, – 1,721 миллиарда рублей. Финансирует проект бюджет Северной столицы.

Объект будет расположен на Яхтенной улице, (северо-восточнее пересечения с Камышовой).

Лимит финансирования на 2020 год - 401 млн рублей, на 2021 – 478,5 млн рублей, а на 2022 год – 841,8 млн рублей.

В рамках проекта предполагается возвести здание разной этажности. Оно будет состоять из трех частей. В центральной, 7-этажной части, разместят гостиничный центр, а в крыльях меньшей этажности - спортивно-оздоровительный центр и спорткомплекс с бассейном.

"Доступность спортивного комплекса и гостиницы для инвалидов обеспечить в полном объеме, с учетом выступления на соревнованиях и тренировках команд, целиком состоящих из спортсменов инвалидов на креслах-колясках", - отмечается в документации к закупке.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты.

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