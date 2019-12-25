В Петербурге под грудой мусора нашли труп мужчины с порезанным ухом и шеей

У погибшего обнаружили пропуск работника одного из сетевых магазинов.

Накануне в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на мусороперегрузочном комплексе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Они нашли тело под слоем отходов, в области уха и шеи были замечены колото-резанные раны. У погибшего нашли пропуск работника одного из сетевых магазинов. Благодаря ему удалось выяснить, что мужчина 1964 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка. Труп отправили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге тело мертвого младенца нашли рядом с пьяной матерью.

Фото: Piter.TV