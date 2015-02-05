В Приморском районе неизвестная парочка отобрала у подростка ноутбук и смартфон

В ночь на 4 июня в квартиру дома № 14 по Комендантскому проспекту пришли неизвестные мужчина и женщина, которые угрожали 16-летней хозяйке жилья физической расправой. Бандиты отняли у подростка ноутбук и телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 5 июня.
По факту преступления возбудили уголовное дело. В ходе розыска воров на улице Ленина Приморского района полицейские задержали 36-летнего мужчину и 21-летнюю женщину. Стражи порядка подозревают их в совершении преступления.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Бугры на местного жителя напали хулиганы. Трое неизвестных побили мужчину и отняли у него телефон. Понравился им и рюкзак жертвы.
Фото: pixabay
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