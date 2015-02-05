В поселке Бугры на местного жителя напали хулиганы

Молодые люди избили мужчину и украли его телефон. Приглянулся им и рюкзак жертвы.

Во Всеволожском районе Ленобласти трое неизвестных напали на 23-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Инцидент произошел 30 мая в поселке Бугры. Трое неизвестных напрыгнули на заявителя возле дома № 11 по Воронцовскому бульвару. Разбойники избили мужчину, а затем забрали его смартфон и рюкзак.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы 1 июня днем. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в ходе розыска задержали 18-летнего молодого человека, поиск его пособников продолжается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах ревнивец до смерти избил приятеля в квартире.Труп 38-летнего мужчины с гематомами лица, переломами ребер слева обнаружили в квартире на улице Грибоедова.

Фото: Piter.tv