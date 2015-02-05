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В поселке Бугры на местного жителя напали хулиганы
Сегодня, 11:21
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В поселке Бугры на местного жителя напали хулиганы

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Молодые люди избили мужчину и украли его телефон. Приглянулся им и рюкзак жертвы.

Во Всеволожском районе Ленобласти трое неизвестных напали на 23-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Инцидент произошел 30 мая в поселке Бугры. Трое неизвестных напрыгнули на заявителя возле дома № 11 по Воронцовскому бульвару. Разбойники избили мужчину, а затем забрали его смартфон и рюкзак. 

Пострадавший обратился в правоохранительные органы 1 июня днем. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в ходе розыска задержали 18-летнего молодого человека, поиск его пособников продолжается. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах ревнивец до смерти избил приятеля в квартире.Труп 38-летнего мужчины с гематомами лица, переломами ребер слева обнаружили в квартире на улице Грибоедова. 

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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