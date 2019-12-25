В Приморье из-за отсутствия детей мужчина изрезал жену и свою мать

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

В Приморье убийца двух женщин пойдет под суд.

Региональные следственные органы СКР по Приморскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 36-летнего мужчина за двойное убийство.

Следствие установило, что мужчина долгое время проживал с 48-летней женщиной. Между ними часто возникали ссоры на бытовой почве. А мать мужчины, 55-летняя женщина, постоянно упрекала сына за неравный по возрасту союз и отсутствие общих детей.

Вечером 20 апреля 2020 в ходе совместного застолья в семье возникла очередная ссора. Мужчина ударил жену кулаком по лицу. Скандал стал еще жарче. Тогда мужчина схватил нож и нанес множественные удары ножом сначала жене, а потом матери.

На теле матери насчитали не менее 34 ножевых ран, на теле супруги не менее 25. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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