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В Ленобласти открыли мост через Свирь
Сегодня, 13:03
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В Ленобласти открыли мост через Свирь

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16 октября в Подпорожье был открыт новый мост через реку Свирь.

Общая протяженность моста через Свирь составляет почти три километра, а ширина проезжей части равна 7,5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии по видеосвязи и заявил о необходимости создания современных, скоростных и безопасных транспортных сетей. Он отметил, что важнейшие транспортные коридоры должны иметь приоритетное развитие. Новый мост значительно облегчит перемещение людей и грузов в этом регионе.

Ранее сообщалось, что дорожники провели проверку моста через Свирь в Подпорожье перед открытием.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Теги: ленобласть, мост, свирь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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