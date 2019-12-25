В Ленобласти открыли мост через Свирь

16 октября в Подпорожье был открыт новый мост через реку Свирь.

Общая протяженность моста через Свирь составляет почти три километра, а ширина проезжей части равна 7,5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии по видеосвязи и заявил о необходимости создания современных, скоростных и безопасных транспортных сетей. Он отметил, что важнейшие транспортные коридоры должны иметь приоритетное развитие. Новый мост значительно облегчит перемещение людей и грузов в этом регионе.

Ранее сообщалось, что дорожники провели проверку моста через Свирь в Подпорожье перед открытием.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти