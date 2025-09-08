Из-за аварии перекрыты три полосы.

В Подмосковье на трассе М4 "Дон" произошла крупная авария. Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО".

Инцидент произошел утром 8 сентября на 29-м километре трассы. Самосвал КамАЗ столкнулся с грузовиком, в результате чего последний перевернулся на бок. Из-за аварии перекрыты три полосы. Причины аварии и информация о пострадавших уточняются.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО