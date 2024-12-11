В Подмосковье мальчик съел домашнее задание по информатике, но сдал работу

Мальчик случайно проглотил карту памяти.

На территории Московской области мальчик съел домашнее задание по информатике, но всё равно смог сдать работу. Соответствующий комментарий по ситуации дал Telegram-канал BAZA. Журналисты из онлайн-издания уточнили, что в местную клинику Л. М. Рошаля в Красногорске привезли 16-летнего подростка. Врачи установили, что подросток съел USB-карту. Пострадавший объяснил свое поведение тем, что от радости за выполненную домашку он решил поиграться с носителем информации. Карта памяти крутилась у его лица, но в какой-то момент предмет случайно попал внутрь организма. Естественный путем флешка не вышла, поэтому родители повезли сына за медицинской помощью.

Специалисты провели мальчику рентгенографию, затем подготовили к операции, сделали наркоз и вытащили флешку с помощью эндоскопических щипцов. Операция была проведена всего 15 минут. Она завершилась успешно. Уже на следующий день пациента выписали домой. Так как флешка в желудке не повредилась, то ученик смог сдать педагогу домашнюю работу.

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Фото: Telegram / BAZA