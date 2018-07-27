В Подмосковье грузовик протаранил пробку: 4 человека сгорели заживо в одной из машин

В сети появилось видео с места страшной аварии на Новорязанском шоссе под Москвой.

Сегодня ночью, 27 июля, на Новорязанском шоссе под Москвой произошла серьезная массовая авария, которая унесла жизни 4 человек.

Сообщается, что авария произошла на 27 километре трассы "Урал". По словам очевидцев КАМАЗ протаранил пробку. В результате столкнулись 6 автомобилей. В результате столкновения отечественная легковушка загорелась, а двери заклинило. 4 человека сгорели заживо. Также сообщается, что перевернулась пассажирская "Газель", к счастью люди получили лишь легкие травмы и сумели самостоятельно выбраться из салона микроавтобуса через боковые окна.

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