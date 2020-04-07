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В PlayStation Now добавили "Человека-паука"

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Хедлайнером набора стала Marvel's Spider-Man.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в PlayStation Now добавили "Человека-паука". Об этом свидетельствуют данные игровой платформы.

Так, сегодня в библиотеке сервиса PS Now появились сразу три новые игры: Marvel"s Spider-Man, Just Cause 4 и The Golf Club. Отмечается, что хедлайнером соответствующего набора стала Marvel"s Spider-Man.

Напомним, что в PS Now можно играть через стрим.

Ранее мы сообщали о том, что в игре No Man"s Sky могут появиться пилотируемые роботы.

Видео:PlayStation/YouTube

Теги: playstation, игры
Категории: Лента новостей, Культура, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Степанов Даня
Сегодня 23:29

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