Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в PlayStation Now добавили "Человека-паука". Об этом свидетельствуют данные игровой платформы.

Так, сегодня в библиотеке сервиса PS Now появились сразу три новые игры: Marvel"s Spider-Man, Just Cause 4 и The Golf Club. Отмечается, что хедлайнером соответствующего набора стала Marvel"s Spider-Man.

Напомним, что в PS Now можно играть через стрим.

Видео:PlayStation/YouTube