Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в PlayStation Now добавили "Человека-паука". Об этом свидетельствуют данные игровой платформы.
Так, сегодня в библиотеке сервиса PS Now появились сразу три новые игры: Marvel"s Spider-Man, Just Cause 4 и The Golf Club. Отмечается, что хедлайнером соответствующего набора стала Marvel"s Spider-Man.
Напомним, что в PS Now можно играть через стрим.
Ранее мы сообщали о том, что в игре No Man"s Sky могут появиться пилотируемые роботы.
Видео:PlayStation/YouTube
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