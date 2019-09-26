В Петроградском районе заметили площадку для юных ДПСников

В Петроградском районе Петербурга появилась площадке в стиле городка для сотрудников ДПС. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял это место на видео.
Стилизованная площадка находится на углу Пионерской улицы и Малого проспекта П.С. Петербуржцы удивились находке, однако оказалось, что она была открыта еще в 2013 году.
На огороженном участке находятся "полицейские машины", дорожные знаки, горки и домики с надписью "ДПС".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе появился парк Героев-пожарных.
Видео: Piter.TV
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