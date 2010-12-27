Во Фрунзенском районе появился парк Героев-пожарных

Новое общественное пространство построили на месте бывшей стихийной свалки.

Новый парк Героев-пожарных открылся сегодня во Фрунзенском районе Петербурга, передает пресс-служба Смольного. На месте бывшей стихийной свалки построили современное общественное пространство. В большой зеленой зоне на 48 гектаров с шестью прудами теперь есть детские площадки, велосипедные дорожки, скейтпарк и теннисные корты. Застройщики позаботились и о горожанам с ограниченными возможностями – для них в парке есть специальные условия.

В парке смогут отдыхать не только петербуржцы, но и краснокнижные пернатые. У них теперь есть несколько водоемов, образованных на местах бывших глиняных карьеров, и удобные кормушки возле воды.

Позднее на территории парка появится памятник, посвященный погибшим Героям-пожарным и спасателям. Камень в основание этого памятника заложили еще в 2015 году.

Ранее археологи нашли в Ленобласти личные вещи солдат вермахта.

Фото: пресс-служба Смольного