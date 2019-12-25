  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петроградском районе с исторического дома обвалилась лепнина
Сегодня, 10:44
58
IRINA_CHALKINA

В Петроградском районе с исторического дома обвалилась лепнина

0 0

По словам очевидцев, никто не пострадал.

В пятницу, 10 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе с исторического дома обвалилась лепнина. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Лепнина обвалилась с дома 29 на улице Ленина. По словам очевидцев, никто не пострадал.

"Хорошо , что никому по голове не попало",

—пишут горожане.

Соответствующие службы огородили места обвала.

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносове студент открыл стрельбу из автомата Калашникова.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии