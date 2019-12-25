В пятницу, 10 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе с исторического дома обвалилась лепнина. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Лепнина обвалилась с дома 29 на улице Ленина. По словам очевидцев, никто не пострадал.
"Хорошо , что никому по голове не попало",
—пишут горожане.
Соответствующие службы огородили места обвала.
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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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