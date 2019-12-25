По словам очевидцев, никто не пострадал.

В пятницу, 10 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе с исторического дома обвалилась лепнина. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Лепнина обвалилась с дома 29 на улице Ленина. По словам очевидцев, никто не пострадал.

"Хорошо , что никому по голове не попало", —пишут горожане.

Соответствующие службы огородили места обвала.

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносове студент открыл стрельбу из автомата Калашникова.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк