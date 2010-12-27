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В Петергофе машину перевернуло в результате ДТП
Сегодня, 19:40
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Rybka123
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В Петергофе машину перевернуло в результате ДТП

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ЧП произошло на пересечении Лихардовской и Константиновской улиц.

Во вторник, 21 августа, в Петродворцовом районе Петербурга случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Очевидцы выложили снимки с места происшествия в сеть.

ЧП случилось на пересечение Лихардовской и Константиновской улиц. По предварительной информации, "Киа" столкнулась с "Шевроле", не поделив полосу. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.  

Этой ночю в Санкт-Петерубурге массово портился транспорт петербуржцев. Причиной тому стали падающие из-за ветреного шторма деревья. Как сообщает МЧС из-за непогоды спасателям пришлось совершить 49 выездом на проблемные участки. 

Фото: ВКонтакте/spb_today

Теги: авария , дтп , петергоф
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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