Лёгонький: МЧС совершило 49 выездов из-за сильного ветра в Петербурге

А ветер в Северной столице будет только усиливаться.

Сильный ветер продолжает валить деревья и плохо закрепленные конструкции. За текущие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 49 выездов, связанных с ликвидацией последствий непогоды. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по СПБ Дмитрий Лёгенький.

По данным Росгидромета, ветер в Северной столице будет только усиливаться. В связи с чем Лёгенький призвал жителей и гостей города быть предельно аккуратными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее мы писали, что сильный ветер задержал электрички под Петербургом.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу