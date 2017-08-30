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Лёгонький: МЧС совершило 49 выездов из-за сильного ветра в Петербурге

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А ветер в Северной столице будет только усиливаться.

Сильный ветер продолжает валить деревья и плохо закрепленные конструкции. За текущие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 49 выездов, связанных с ликвидацией последствий непогоды.  Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по СПБ Дмитрий Лёгенький.

По данным Росгидромета, ветер в Северной столице будет только усиливаться. В связи с чем Лёгенький призвал жителей и гостей города быть предельно аккуратными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее мы писали, что сильный ветер задержал электрички под Петербургом.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Теги: дмитрий лёгенький , непогода , сильный ветер в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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