В Петербурге и Ленобласти подстрелили двоих мужчин

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют два случая нападения с огнестрельным оружием на местных жителей. Об этом сообщает в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в одну из больниц был доставлен мужчина, который накануне вечером получили ранение лево плечевой области, с повреждением подмышечной артерии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, неизвестный напал на него дома.

Также, жертвой нападения стал житель поселка Парголово. Мужчина получил ранение у дома номер 4 по улице Федора Абрамова. Врачи госпитализировали 49-летнего пострадавшего с травматическим субдуральным кровоизлиянием. Его состояния они оценивает как тяжелое.

По факту происшествий проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: В Ломоносове пенсионерка ушла гулять с собакой и погибла

Фото: pixabay.com