В Петербурге и Ленобласти подстрелили двоих мужчин

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют два случая нападения с огнестрельным оружием на местных жителей. Об этом сообщает в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, в одну из больниц был доставлен мужчина, который накануне вечером получили ранение лево плечевой области, с повреждением подмышечной артерии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, неизвестный напал на него дома.
Также, жертвой нападения стал житель поселка Парголово. Мужчина получил ранение у дома номер 4 по улице Федора Абрамова. Врачи госпитализировали 49-летнего пострадавшего с травматическим субдуральным кровоизлиянием. Его состояния они оценивает как тяжелое.
По факту происшествий проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на Piter.TV: В Ломоносове пенсионерка ушла гулять с собакой и погибла
Фото: pixabay.com