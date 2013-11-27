В Ломоносове пенсионерка ушла гулять с собакой и погибла

Причину смерти специалисты пока не назвали.

В пригороде Северной столицы скончалась 80-летняя женщина, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Пенсионерка пошла на прогулку с собакой и не вернулась. Через несколько дней местные жители нашли ее труп.

В воскресенье, 21 октября, около 13.00 пожилая жительница Ломоносова пошла на прогулку с собакой Жучкой и не вернулась домой. Ее муж написал заявление в полицию. В среду, 24 октября, тело пропавшей женщины обнаружили в Транспортном переулке.

Причину смерти специалисты пока не назвали. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

Ранее сообщалось, что политолог прокомментировал известие о найденных в колодце останках тела журналиста Хашукджи.

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