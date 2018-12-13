В Петербурге автоледи-недотепа разбила пять машин

ДТП произошло на Суздальском проспекте.

В субботу утром невнимательная автоледи въехала в пять припаркованных машин у дома № 1 по Суздальскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как выяснилось, женщина перепутала педали. Свидетели подтверждают, что она заехала в "карман" с огромной скоростью. Сумма причиненного ущерба устанавливается. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что сегодня утром у "Лахта Центра" загорелся автобус с рабочими.

Фото, видео: vk.com/spb_today