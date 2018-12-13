В Петербурге автоледи-недотепа разбила пять машин

В субботу утром невнимательная автоледи въехала в пять припаркованных машин у дома № 1 по Суздальскому проспекту. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как выяснилось, женщина перепутала педали. Свидетели подтверждают, что она заехала в "карман" с огромной скоростью. Сумма причиненного ущерба устанавливается. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее мы рассказывали, что сегодня утром у "Лахта Центра" загорелся автобус с рабочими.
Фото, видео: vk.com/spb_today
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