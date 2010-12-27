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В Петербурге завершили расследование в отношении компании по продаже бытовой техники
Сегодня, 21:51
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nadezhda_sib

В Петербурге завершили расследование в отношении компании по продаже бытовой техники

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При этом фигурант дела ушел из жизни в 2016 году.

Один из владельцев ООО "Технопоиска" задолжал федеральному бюджету 2 млрд рублей налогов. Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ушел из жизни в 2016 году. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Северной столице. 

В материалах дела говорится о том, что в период с 2012 по 2014 год руководство компании по продаже бытовой техники уклонялась от налогов на добавленную стоимость. В налоговую декларацию сотрудники вносили ложные данные о взаимоотношениях компании с другими юридическими лицам. Ущерб бюджету РФ составил 2 млрд рублей, сумму возместили в полном объеме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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