В Петербурге завершили расследование в отношении компании по продаже бытовой техники

При этом фигурант дела ушел из жизни в 2016 году.

Один из владельцев ООО "Технопоиска" задолжал федеральному бюджету 2 млрд рублей налогов. Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ушел из жизни в 2016 году. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Северной столице.

В материалах дела говорится о том, что в период с 2012 по 2014 год руководство компании по продаже бытовой техники уклонялась от налогов на добавленную стоимость. В налоговую декларацию сотрудники вносили ложные данные о взаимоотношениях компании с другими юридическими лицам. Ущерб бюджету РФ составил 2 млрд рублей, сумму возместили в полном объеме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля.

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