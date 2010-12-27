Один из пострадавших впал в кому.

В Петербурге завели уголовное дело из-за падения рекламного щита на прохожих. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по городу.

Инцидент произошел 9 марта на проспекте Энгельса.

Вследствие ухудшения погодных условий на двух мужчин 1977 и 1988 годов рождения с крыши дома 138 корпус 1 по проспекту Энгельса упал рекламный щит сообщают в ведомстве

Пострадавшие были доставлены в больницу. Один из них на следующий день впал в кому.

Дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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