Заведующая частного детсада подозревается в присвоении денег

Петербурженка подозревается в должностном преступлении.

В Выборгском районе прокуратура расследует уголовное дело в отношении заведующей частного детского сада. Надзорное ведомство полагает, что женщина может быть причастна в присвоении части денежных средств заведения. Специалисты заявили, что в образовательном учреждении не выполнялись требования закона о противодействии коррупции.

На данный момент в адрес руководителя детского сада вынесено представление об устранении нарушений. Заведующая же стала фигуранткой дела по статье за присвоение и растрату имущества.

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Фото: Piter.tv