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В Петербурге запустят новое производство деталей для иномарок
Сегодня, 18:25
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В Петербурге запустят новое производство деталей для иномарок

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Так, запустят производство, которое специализируется на запчастях aftermarket для легковых и грузовых автомобилей.

На юго-западе Петербурга компания Trialli купила более 7 тыс. квадратных метров. Об этом 25 января рассказали в пресс-службе организации Maris.

Компания Maris выступила в качестве брокера сделки по приобретению объекта. Там запустят производство, которое специализируется на запчастях aftermarket для легковых и грузовых автомобилей. Его дистрибьюторская сеть охватывает всю Россию, а также страны СНГ.

Как рассказал исполнительный директор компании Кирилл Шипота, запуск новой площадки запланирован в текущем году. Сборочную линию на производстве оснастят современными металлообрабатывающими станками.

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Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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