В Петербурге запустят новое производство деталей для иномарок

Так, запустят производство, которое специализируется на запчастях aftermarket для легковых и грузовых автомобилей.

На юго-западе Петербурга компания Trialli купила более 7 тыс. квадратных метров. Об этом 25 января рассказали в пресс-службе организации Maris.

Компания Maris выступила в качестве брокера сделки по приобретению объекта. Там запустят производство, которое специализируется на запчастях aftermarket для легковых и грузовых автомобилей. Его дистрибьюторская сеть охватывает всю Россию, а также страны СНГ.

Как рассказал исполнительный директор компании Кирилл Шипота, запуск новой площадки запланирован в текущем году. Сборочную линию на производстве оснастят современными металлообрабатывающими станками.

Ранее двух наркобаронов и обезьяну задержали под Ярославлем. Сотрудники МВД накрыла нарколабораторию и нелегальный зоопарк.

Фото: Piter.tv

