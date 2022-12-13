Двух наркобаронов и обезьяну задержали под Ярославлем

Сотрудники МВД накрыла нарколабораторию и нелегальный зоопарк.

В Ярославской области правоохранительные органы раскрыли нарколабораторию, в которой находился целый зоопарк. Соответствующее заявление в видеообращении сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что на территории хозяйственной постройки полицейские выявили 38 полимерных противней и 81 канистра с наркосодержащими веществами и их прекурсорами. Там же находилось лабораторное оборудование и необходимые для изготовления запрещенных веществ химические реактивы. Оперативники освободили из содержания обезьяну и других животных. Известно, что земельный участок находился в собственности мужчины и женщины. В текущий момент подозреваемые задержаны после проведения обысков.

Сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из региона пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Эксперты МВД исследовали пять противней и пришли к выводу о том, что в них находится наркотическое средство мефедрон с общей массой около 12,5 кг. Возбуждено уголовное дело.

В Калининградской области задержали "криминального губернатора".

Фото и видео: МВД России