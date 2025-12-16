В Петербурге запустят наземное метро на базе электричек

Проект технологически сложный из-за однопутных участков и грузовых потоков, но предполагается, что к 2030 году пассажиропоток достигнет 142 миллионов человек в год.

Смольный рассчитывает создать систему наземного метро на базе тактовых маршрутов электричек. Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, город обсуждает с властями Ленинградской области и руководством ОАО РЖД два маршрута: Ораниенбаум – Белоостров и Гатчина – Токсово.

Первый маршрут пройдёт через Пулково, Броневую, Пискарёвку и Сестрорецк. Второй протянется через Волковскую и Девяткино. Поляков уточнил, что новые маршруты планируют по примеру московских центральных диаметров. При этом он отметил, что проект технологически сложный: запустить поезда просто так невозможно из-за серьёзных инфраструктурных ограничений. Главные проблемы — обилие однопутных участков и колоссальный объём транзитных грузовых потоков, которые идут через город из-за отсутствия внешних железнодорожных обходов Петербурга.

Ранее, в 2025 году, представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании заявляли о строительстве двух диаметров и планировали ежедневно использовать 444 поезда с минимальным интервалом движения в 10 минут. Предполагается, что к 2030 году такой способ передвижения увеличит пассажиропоток до 142 миллионов человек в год.

Ранее на Piter.TV: петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка. Задержка поезда составила 15 минут.

Фото: Piter.TV