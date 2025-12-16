Более 11 тысяч "коммуналок" расселили в Петербурге за последние шесть лет

Лидерами по расселению стали Центральный, Невский и Выборгский районы. В этом году на социальные выплаты гражданам выделено 872 миллиона рублей, более 270 семей уже улучшили жилищные условия.

В Санкт-Петербурге за последние шесть лет расселено более 11 тысяч коммунальных квартир. Как сообщили в жилищном комитете, наибольших успехов в этом направлении добились Центральный, Невский и Выборгский районы.

Бюджетное финансирование программы ежегодно увеличивается. Только в этом году на социальные выплаты гражданам, проживающим в расселяемых коммунальных квартирах, выделено 872 миллиона рублей. Свыше 270 семей уже улучшили свои жилищные условия, что превышает 70 процентов от запланированного объёма.

В жилищном комитете пояснили, что для включения коммунальной квартиры в перечень подлежащих расселению всем нанимателям, собственникам и членам их семей необходимо обратиться в жилищный отдел администрации района, где находится квартира. Расселение происходит только по заявлению. Социальную выплату можно направить на приобретение нового жилья в Петербурге или Ленинградской области. Общая площадь приобретаемого жилья должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного члена семьи.

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Фото: Piter.TV